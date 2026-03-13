来年度予算案が13日、衆議院予算委員会で採決され、与党の賛成多数で可決しました。野党側は審議時間の短さや原油高対策が盛り込まれていないことなどを理由に予算案に反対しましたが、与党側は高市総理がこだわる予算案の年度内成立に向けて、採決に踏み切った形です。坂本予算委員長「令和8年度予算3案はいずれも原案のとおり可決すべきものと決しました」予算案は13日夜、衆議院本会議で採決・可決され、参議院に送られる見通し