福井県の石田嵩人知事（36）は13日、中村保博副知事（68）を6月ごろの県議会までに交代させる意向を示した。杉本達治前知事（63）の時から副知事を務めており、県議会から杉本氏のセクハラを防げなかった責任を問う声が出ていた。