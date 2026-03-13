立ち技格闘技「KNOCKOUT」は13日、都内できょう14日に開催する「KNOCKOUT.62」（後楽園ホール）の前日計量を行った。KNOCKOUT―RED女子スーパーフライ級（52キロ以下）3分3Rで初参戦の辻井和奏（21＝BRINGITONパラエストラAKK）は51・90キロで対戦するRUIJANJIRA（25＝JANJIRAGYM）が51・90キロでそれぞれ計量をクリアした。無事にパスした東洋大の現役大学生の辻井は「KNOCKOUT初参戦で戦慄のデビューできる