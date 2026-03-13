サッカー欧州王者のスペイン代表と南米チャンピオンのアルゼンチンが今月対戦する予定のフィナリッシマが中止される恐れがあるという。スペインのスポーツ紙、マルカが伝えている。報道によると、両国連盟の間で行われている交渉は政治的な要因から難航を極めている。アルゼンチンはマドリードでの開催を望んでおらず、一方のスペインはカタールでもブエノスアイレスでも受け入れるつもりはない意向。両者が納得する結論が出せ