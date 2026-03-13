NECは今年の春闘における労働組合の賃上げ要求に満額回答したと発表しました。回答指定日前の表明は、極めて異例です。NECは、労働組合との「春闘」で賃上げの要求に満額回答する意向を労組側に伝えたと発表しました。ベースアップ分として月額で1万8000円引き上げます。ベア分の賃上げ率はプラス5.0％でした。電機業界では通常、各社が足並みをそろえ、「回答指定日」に一斉に回答するのが通例ですが、NECのようの回答指定日を前