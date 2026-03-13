先月の衆議院選挙で国民民主党の公認候補として立候補していた入江伸子被告ら女3人が逮捕された事件で、東京地検はきょう（13日）、3人を公職選挙法違反の買収の罪で起訴しました。起訴されたのは、▼先月の衆院選で国民民主党の公認候補として立候補し落選した入江伸子被告（63）と、▼陣営のSNS担当の菅原京香被告（25）、それに▼陣営の会計事務を担当していた佐藤芳子被告（63）です。東京地検によりますと、入江被告らは公示