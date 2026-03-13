金メダルのロシアの選手の隣で、銀メダルの選手が背を向けるという異例の光景がありました。佳境を迎えた冬のミラノ・コルティナパラリンピック。開幕前には、イラン攻撃により安全な渡航が不可能であるため、イラン代表として唯一出場予定だったクロスカントリーの選手が参加を辞退しました。連日、さまざまな競技で熱戦が繰り広げられる一方で、戦争の影響が色濃く表れる状況も。ノルディックスキー クロスカントリー女子の10km