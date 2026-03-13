3月12日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、芸歴20年目を迎えた同期4組が集結し、これまでをNGなしで振り返る企画の後編が放送された。番組の最後にサプライズゲストとして世界的スターが登場すると、スタジオは大いに盛り上がり…。【映像】「同期最高！」世界的スターがサプライズ出演前回に引き続き見取り図・盛山晋太郎＆リリー、さらば青春の光・森田哲矢＆東ブクロ、ジャングルポケット・太田博久＆おた