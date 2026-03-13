東京ディズニーランドは、2026年4月9日から6月30日までの期間、"仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる"をコンセプトにしたスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催。イベント開催に先駆けて、3月9日からスペシャルメニューと一部のスペシャルグッズの販売が始まっています。また、パーク内のデコレーションにも注目したいところです。今回