山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。3月12日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして眞栄田郷敦、若槻千夏が出演した。恋愛における日本人男性と外国人男性との違いという話題で、若槻が驚きの告白を…。【映像】若槻千夏、タイ人男性と交際のきっかけは「水をあげるよ」今回の番組内ドラマ「あざと連ドラ」では、韓国料理店で知り合った