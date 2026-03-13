【第21話1】 3月13日公開 □第21話1を読む 【拡大画像へ】 双葉社は3月13日、窓口基氏によるマンガ「冒険には、武器が必要だ！～こだわりルディの鍛冶屋ぐらし～」第21話1「お祭り前の風見山羊の依頼」をwebアクションにて無料公開した。 今回はルディとニコの子供時代のエピソード。ニコの祖父とともに武器に使う“いい感じの木”を探しにいった3人だが、モンスタ}