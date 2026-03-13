ミラノ・コルティナオリンピックで銀メダルを獲得した長谷川帝勝選手が13日、地元・愛知で結果を報告しました。大村愛知県知事：「デザインは結構シンプルだね。ずっしりと重い」大村知事にオリンピックでのメダル獲得を報告した、岩倉市出身の男子スノーボード・長谷川帝勝選手(20)。長谷川選手は今大会、スロープスタイルで銀メダルを獲得。この種目でのメダル獲得は日本人初の快挙です。長谷川帝勝選手