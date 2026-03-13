3月13日、Bリーグのシーズンが終盤に差し掛かってきたなか、選手やコーチの契約合意が相次いで発表された。 B1では、サンロッカーズ渋谷から自由交渉選手リストに公示されていたアンドリュー・ランダルが、ファイティングイーグルス名古屋と選手契約を締結した。ランダルにとっては2シーズンぶりの古巣復帰。FE名古屋としては外国籍選手が負傷離脱している状況もあり、ベテラン