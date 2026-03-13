2026年3月12日、タレントのフワちゃんが自身のYouTubeチャンネルを更新。近況について報告した。 （関連：【画像あり】「8年貧乏金持ち3年」「リアル桃鉄女」フワちゃんが明かした休止中の生活） フワちゃんは、2024年8月から活動を休止していたが、11月7日に各SNSを更新。女子プロレス団体『スターダム』に入団したことを報告した。12月29日には両国国技館で試合を行い、復活した姿に反響が集まった。 今回は、活