ハンバーガーチェーンのバーガーキングは、AI（人工知能）により従業員の接客態度を確認する仕組みを導入する。 （関連：“先回りAIフォン” Samsung『Galaxy S26』は専属秘書になる？バッググラウンドで動き操作を肩代わりする「Galaxy AI」の実力） ■バーガーキング独自のAIアシスタント「Patty」とは 大手ハンバーガーチェーン・バーガーキ