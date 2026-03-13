（台北中央社）訪日の費用負担を巡る野党からの疑念を受け、卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）は13日、関連の領収書や通帳の送金記録を公開した。訪日は「私的な活動」だと繰り返し、日本側も、公的接触はなかったと説明していることを強調した。卓氏は7日に日本を訪れ、東京ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の台湾対チェコ戦を観戦。同日中に台湾に戻った。現職の行政院長の訪日は1972年に