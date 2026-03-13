2026年の中学入試が終了しました。来年の入試やこの先の中学受験に向けて、塾選びや塾替えを検討している保護者の方も多いかもしれません。長年塾の責任者を務めてきた経験を踏まえ、前後編にわたって「危ない塾の見極め方」をお伝えしてきたいと思います。（国語専門塾の中学受験PREX代表、教育コンサルタント・学習アドバイザー渋田隆之）少子化で塾の経営環境が悪化「危ない塾」が続出するリスクも厚生労働省の速報値では、