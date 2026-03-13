4月から自転車の交通違反に反則金を科す『青切符』制度が導入されます。13日、新潟市の高校で交通ルールの順守を呼びかけるイベントが開かれました。 県立新潟工業高校でルールを守る大切さを訴えたのは、地元・新潟市西区出身の元プロレスラー里村明衣子さんです。 ■元プロレスラー 里村明衣子さん 「何か事故をしたりしたら、その1～2年がすごくもったいない。だからルールを守って