13日(金)は変わりやすい天気で、冷たい雨や雪の降った時間がありました。正午の気温は、新潟市中央区で3.1℃、長岡市では1.8℃観測するなど今日も各地で寒さが続きました。 14日(土)も日差しの暖かさは期待できなさそうです。 ◆14日(土)の天気の移り変わり 朝6時は雲の多い天気で、所々冷たい雨や雪が降るでしょう。日中も各地厚い雲に覆われて、にわか雨やにわか雪のところがありそうです。夜遅くには、上・中越では広く