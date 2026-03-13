○リベラウェア [東証Ｇ] 日本ヒューム など4先を割当先とする65万7800株の第三者割当増資を実施する。発行価格は1612円。 ○ＵＮＩＶＡ [東証Ｓ] UNIVA Group Investmentsを割当先とする1260万5633株の第三者割当増資を実施する。発行総額は8億9500万円。 ○倉元 [東証Ｓ] センチュリー有限責任事業組合など3先を割当先とする229万4200株の第三者割当増資を実施する。発行価格は170円。 [2026年3月13