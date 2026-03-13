大阪6月限 日経225先物53370-850（-1.56％） TOPIX先物3592.5-25.5（-0.70％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比850円安の5万3370円で取引を終了。寄り付きは5万3650円と、シカゴ日経平均先物（5万3570円）にサヤ寄せする形で売りが先行した。メジャーSQに絡んだインデックス売りが集中したことで、現物の寄り付き直後には5万2810円まで下落幅を広げる形になった