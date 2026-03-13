イラン情勢の影響は、さまざまなところに出始めています。今週、全国的にガソリン価格が高騰し、1Lあたり180円台もめずらしくなくなりました。出費が増えることで懐が寒くなってきましたが･･･燃料費の高騰は体を温める『あの施設』にも影響を与えそうです。 ■柿木哲哉記者 「新潟市秋葉区のガソリンスタンドです。レギュラーガソリンは1Lあたり180円となっています。こちらのガソリンスタンドでは187円ですね。こちらも