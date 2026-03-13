日本航空は、広島空港の作業車両に環境負荷の低い新たな燃料を導入しました。日本航空が13日から広島空港で導入したのは「バイオディーゼル燃料」です。飲食店や家庭などから回収した食用油の不純物などを取り除き精製した燃料です。日本航空が導入するのは全国の空港で22例目となります。コンテナなどをけん引する作業車両に使用され、環境負荷の低減を目指します。■日本航空 広島空港所三枝智子 空港所長「広島県で回収