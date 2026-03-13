北海道白老町が、再生可能エネルギー施設の建設について規制を強化した条例改正案を議会に提出する方針を固めたことが分かりました。（大塩英男町長）「無秩序なメガソーラー開発に歯止めをかける必要がある」白老町の大塩町長は３月１３日、条例の改正案について住民団体に説明し、再生可能エネルギー施設の建設について規制を強化する方針を明らかにしました。 白老町では町内６か所でメガソー