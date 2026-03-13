消費者にとってコメの値下げは喜ばしいことですが、生産者はどうなんでしょうか？ 【写真を見る】コメが倉庫に山積み… コメの販売価格下げるも卸先の発注量減り在庫は7倍 コメ農家｢新米が出る10月までに売り切りたい｣ 愛知･弥富市 （大石邦彦アンカーマン3月13日午前10時半ごろ）「愛知県弥富市の田んぼに来ています。きょうは春風がまだ冷たいですが、田植えの準備に入っています」 愛知県弥富市で、約140ヘクタ}