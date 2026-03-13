海南省の海口税関が12日に発表したところによると、1〜2月の同税関の監督管理下での離島免税ショッピングは、売上高が前年同期比25．9％増の105億9000万元（約2435億7000万円）、利用者が同16．6％増の延べ127万9000人、購入点数が同9．9％増の801万2000点に達した。同時期が春節（旧正月、今年は2月17日）の観光シーズンに当たり、その効果が長く続いていることから、「観光＋免税」の消費モデルが改めて力強い原動力を発揮した。