中国衛星測位システム管理弁公室によると、北斗衛星測位システムはより高品質なサービスを提供するため、近日中に軌道上アップグレードを実施し、一部衛星の運用状態の適正化と調整を進める予定です。アップグレード期間中には、軌道上の衛星システムに対する連携調整・テストやサービス性能のモニタリングとメンテナンスを強化し、ユーザーの安定した利用体験を全力で確保する方針です。北斗システムは現在、50基の衛星を軌道上で