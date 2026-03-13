ガソリンスタンドも、クリーニング店も… イラン情勢を受けて原油価格が高騰し、経済への影響が広がっています。 【写真を見る】【原油高】ガソリン価格高騰で10年ぶりに「満タンボタン使えません」 クリーニング・電気・プラ…“あらゆるものが値上げの可能性” 熊本市東区のクリーニング店はこの時期、冬物衣類の洗濯依頼が相次ぐ繁忙期ですが…。 洗濯工房ラスカル 吉瀬史康代表「今の時期がないと、ク