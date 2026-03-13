お笑い芸人の小籔千豊（52）が13日放送のカンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）に出演。不同意性交の罪などに問われているお笑いトリオ・ジャングルポケットの元メンバー・斉藤慎二被告（43）が初公判で起訴内容を否認したことについて語った。【写真】顔をピタリくっつけ…妻・瀬戸サオリとの2ショットこの日番組では斉藤被告の初公判の様子を生中継を交えて報じた。斉藤被告は「私の