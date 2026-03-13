昨年12月に部員が公然わいせつ容疑で神奈川県警に逮捕され、今月には麻薬取締法違反容疑で別の部員が書類送検された日本体育大レスリング部男子が、停止していた活動を13日付で再開したことが分かった。広報担当者によると、50人弱の男子部員に違法薬物の検査を実施し、全員の陰性が確認された。「（陰性の）学生のことを考え判断した」と説明している。関係者などによると、横浜市青葉区のコンビニで裸になったとして男子部