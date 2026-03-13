１万円札の束に見せかけた紙束を渡し、高価なポケモンカード（ポケカ）を詐取したとして、警視庁丸の内署は１３日、千葉県市川市、職業不詳の男（３８）ら男３人を詐欺容疑で逮捕したと発表した。逮捕は１１日。発表によると、３人は共謀して２０２４年６月、３０歳代男性に対し、時価計５１００万円相当のポケカ３枚を同額で買い取る約束をした上で、東京・千代田区内のホテルで５１００万円分の札束に見せかけた紙束入りの紙