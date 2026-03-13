アイドルグループ「嵐」の公演が行われる札幌市の大和ハウスプレミストドームに向かう人たち＝13日午後人気アイドルグループ「嵐」の最後のツアーが13日夜、札幌市の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で始まった。全国5都市で計15公演を予定。5月末の東京ドーム公演をもってグループは活動を終了し、事実上の解散となる。会場周辺には午前中から多くのファンが詰めかけ、グッズ売り場に長い列ができるなど開演前から熱