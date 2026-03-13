立ち技格闘技「KNOCKOUT」は13日、都内できょう14日に開催する「KNOCKOUT.62」（後楽園ホール）の前日計量を行った。KNOCKOUT―UNLIMITED女子54・0キロ以下級3分3Rは鈴木万李弥（31＝KNOCKOUTクロスポイント八王子）は53・80キロ、対戦するタイソンRINA（28＝TEAMTEPPEN）が53・95キロでそれぞれ計量をクリアした。女子初のUNLIMITEDルールでの試合となる歴史的一戦。流血マドンナの異名を持つ鈴木は「女子初のUNL