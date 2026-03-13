【マイアミ（米フロリダ州）＝井上雄太】野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の日本代表「侍ジャパン」は１４日（日本時間１５日）、米フロリダ州マイアミでベネズエラとの準々決勝を迎える。打線のキーマンの一人、鈴木誠也選手（３１）は「日本の『一致団結力』は他の国にはない」と自信を見せる。チームワークの醸成には自らも一役買っており、かつての指導者はその成長に目を細めている