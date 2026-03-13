同じ日本人女子スーパースターだが現在は仲違い中。そんな関係性でも思わず心配に映ってしまう“激詰めパワハラ現場”を目撃してしまった日本人女子レスラーの名俳優ばりのリアクションが話題となっている。【映像】日本人女子、パワハラ現場目撃で“名俳優ばり”リアクション日本時間10日、WWE「RAW」が放送され、日本人スーパースターのイヨ・スカイとアスカらがWWE女子インター・コンチネンタル王座への挑戦権をかけた6人対