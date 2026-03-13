GPS干渉により、商船群が原子力発電所（中央）や空港（右）に誤って表示されていた/Windward Maritime AI（CNN）米国とイスラエルによる最初のイラン攻撃から24時間のうちに、周辺海域を航行していた船のナビゲーションシステムは大混乱に陥った。船の現在地が空港や原子力発電所、イランの陸地などと誤って表示された。この混乱を引き起こしたのは、衛星測位システムからの信号を妨害する「ジャミング」、偽装する「スプーフィン