日本代表・侍ジャパンの菊池雄星投手は日本時間13日、準々決勝のベネズエラ戦の開催地であるローンデポ・パーク(米/マイアミ)での練習を終え、インタビューに応じました。菊池投手は、7日の東京ドームでの韓国戦に先発登板し、初回につかまり3回3失点。自身の投球について、「ボール自体は春先から非常に良いんですけど、前回もエキシビションマッチも立ち上がりで連打を食らっているので、そこらへんの工夫をしなければならない」