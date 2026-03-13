3月12日、元宝塚歌劇団宙組トップスターであり、現在は女優として舞台などを中心に活躍する和央（わお）ようかが、Instagramに手書き文書の画像をアップした。《いつも和央ようかを応援頂きありがとうございます現在『エリザベート』公演中にもかかわらず私的な事でお騒がせし、皆様にご心配をおかけしております事を心よりお詫び申し上げます》和央の書く「私的な事」とは、12日発売の「週刊新潮」で報じられた「非道なモラ