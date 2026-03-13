フジテレビのアナウンサーの退職が相次いでいる。中居正広の女性スキャンダルに端を発するスポンサー離れなどが生じて以降、10人近いアナウンサーがフジテレビを去った。「退職したアナウンサーの大半が20代から30代の若手です。2019年入社の東大卒で注目された藤本万梨乃アナや、2014年入社で“ユミパン”の愛称で知られた永島優美アナなどが含まれています」（スポーツ紙記者）3月12日には小澤陽子アナウンサーと勝野健ア