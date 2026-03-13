日本時間15日に準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は、14日（日本時間15日）の準々決勝でベネズエラと対戦する。決戦の地、米マイアミで調整を続ける中、菅野智之投手（ロッキーズ）が公開した写真に笑いが広がった。ベネズエラ戦に向けてマイアミで調整している侍ジャパン。菅野は日本時間13日、自身のXを更新し、「今日もお疲れ様でした！」として岡本和真（ブルージェ