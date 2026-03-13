3月12日にテレビ東京が、4月の編成説明会を行いその場で、元サッカー選手でタレントの前園真聖が負った大けがを謝罪した。「前園さんは『旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅』の収録に参加していましたが『ミッション』と呼ばれるゲームチャレンジの最中に転倒し、右膝外側半月板を損傷し全治6カ月の大けがを負いました。前園さんはInstagramでは松葉杖姿で歩く姿などをアップしています。会見では、現在は再発防止策や原因の究明