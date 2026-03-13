仮面ライダーアギト25周年を記念した展示会「真アギト展」より、同展の“顔”となる「真メインビジュアル」が3月13日に解禁された。「真アギト展」は、4月24日より東京・池袋のサンシャインシティを皮切りに福岡・大阪・名古屋を巡回する。○真メインビジュアル、テーマは「原点回帰のその先」真メインビジュアルでは、新たなキャッチコピー「目覚めろ、真の魂。」とともに、25年前に発表された『仮面ライダーアギト』の番組ポスタ