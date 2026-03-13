ロレックスというと存在感のあるスポーツモデルに目が向きがちだが、中古市場に目を向けると、サイズ感やデザインのバランスに優れたモデルも多く、初めての一本として検討されるケースも少なくない。 今回は140万円台から検討できる価格帯を中心に、エクスプローラーI、サブマリーナー、オイスターパーペチュアルの3本をセレクト。 それぞれに個性や特別感をまといながら、日常使いにもなじむロレックスを紹介する。今週の「手