Image: Amazon 最近、ふと思ったんです。使っているガジェット類、ほとんどUSB-Cケーブルで充電するものばかりだなって。ワイヤレスイヤホン、スマートフォン、タブレット、ノートPC、モバイルバッテリー、ヒゲ剃り、ストロボのワイヤレスコマンダー、トラックボールもUSB-C充電だった…。これだけのガジェット類があると、とにかくUSB-C端子が足りないんです。そこで、考えました。たくさん