LegalOn Technologiesは3月13日、法務特化型AIエージェントを搭載するWorld Leading Legal AI「LegalOn」について、法務案件の受付から進捗管理までを一元化する「マターマネジメント（案件管理）」の新機能として、組織の稼働状況を可視化する分析機能「CLMレポート」を提供開始したことを発表した。「CLMレポート」を提供開始した○法務組織の「定量把握」ニーズの高まりとデータ活用の壁事業環境の複雑化に伴い、企業法務に求め