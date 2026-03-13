【TVアニメ「アルカナディア」ティザービジュアル第2弾】 3月13日 公開 コトブキヤは、TVアニメ「アルカナディア」ティザービジュアル第2弾を公開した。 本作は同社の「SF×ファンタジー」をテーマとする「アルカナディア」を元にアニメ化したもの。公開されたティザービジュアル第2弾では「ディアーズ」と呼ばれる未知の生命体であるルミティア・ヴェル