４月１６日に東京・後楽園ホールで行われる鉄人・小橋建太（５８）の完全プロデュース興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ１１」の対戦カード変更が１３日、発表された。タッグマッチに出場が予定されていた塚本竜馬（フリー）が、本人の申し出により不出場が決定。代わりに三原一晃（ＭｏｖｅＯｎＰｒｏ−Ｗｒｅｓｔｌｉｎｇ）が出場し、納谷幸男（ＤＤＴ）＆吉田和正（大日本）vs 大門寺崇（ランズエンド）＆三原が決定した