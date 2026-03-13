いよいよ崖っぷちだ。大相撲春場所６日目（１３日、大阪府立体育会館）、綱取りに挑む安青錦（２１＝安治川）が幕内王鵬（２６＝大嶽）に屈して痛恨の３敗目。今場所後の横綱昇進へ向けて、後がなくなった。安青錦はもろ差しで前に出たが、王鵬に腕をきめられて形勢逆転。じりじりと後退し、最後はきめ出されて土俵下まで転落した。取組後に支度部屋へ戻ると「今日はなしです」とだけ話し、初めて取材拒否。ショックの大きさを