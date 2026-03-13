ギャルモデルの今井アンジェリカが、高校時代の恋愛エピソードを語った。元カレから「この子とは遊んじゃいけないよ」と言われた相手に自ら連絡を取り、一緒に遊んでいたところ思わぬ修羅場に発展。最終的にはタイマンが始まった当時の出来事を振り返った。『愛のハイエナ season5』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○元カレとの修羅場エピソード10日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#10のスタジオゲストに