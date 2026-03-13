話題のパフォーマンスをモチーフに商品化スポーツメーカーのミズノは13日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で戦っている野球日本代表「侍ジャパン」の新商品として「お茶たてポーズプリントフェイスタオル」を緊急発売すると発表した。同日から注文受付が始まり、受注生産で販売される。同商品は、侍ジャパンのパフォーマンスとして話題となっている「お茶点てポーズ」をモチーフにしたフェイスタオル。中央には